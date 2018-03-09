В Киеве главу Центра освобождения пленных обвинили в подготовке теракта и убийства Порошенко

Рубану инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, сообщает Newsru со ссылкой на УНИАН.

"Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства", - заявил судья, слова которого приводит "Интерфакс-Украина". Согласно документу, Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, согласно тексту, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

По данным "Украинской правды", Рубану предъявили обвинения по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч. 1 ст. 14 "Приготовление к преступлению", ч. 3 ст. 258 "Террористический акт".

Ранее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Рубан был задержан 8 марта между Бахмутом и Горловкой. Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил факт задержания. Сообщалось, что Рубан пытался перевезти большой арсенал оружия с подконтрольной самопровозглашенным республикам Донбасса территории на Украину.