В Киеве главу Центра освобождения пленных обвинили в подготовке теракта и убийства Порошенко

Задержанного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в пятницу, 9 марта, доставили в Киев в суд, который назначил ему меру пресечения, передает "Громадське". Шевченковский суд столицы Украины отправил его под арест на 60 дней без права освобождения под залог, сообщает телеканал "112 Украина".
Рубану инкриминируют нарушение статей Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием и подготовке теракта, сообщает Newsru со ссылкой на УНИАН.
"Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства", - заявил судья, слова которого приводит "Интерфакс-Украина". Согласно документу, Рубана обвиняют в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Кроме того, согласно тексту, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".
По данным "Украинской правды", Рубану предъявили обвинения по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч. 1 ст. 14 "Приготовление к преступлению", ч. 3 ст. 258 "Террористический акт".
Ранее представитель пресс-службы главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Чернокожа сообщил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан находится в следственном изоляторе в Мариуполе.
Рубан был задержан 8 марта между Бахмутом и Горловкой. Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил факт задержания. Сообщалось, что Рубан пытался перевезти большой арсенал оружия с подконтрольной самопровозглашенным республикам Донбасса территории на Украину.
Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками с 2014 года. В феврале 2017 года вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко он посетил ДНР и ЛНР, нарушив порядок пересечения линии разграничения. После этого Служба безопасности Украины аннулировала разрешение Рубана на выезд в самопровозглашенные республики.