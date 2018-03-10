Журналист: сейчас каждый молодой человек по цене золота

18 мая прошлого года эстонские парламентарии обсуждали положение дел в системе профессионального образования, а также перспективы его развития. Министр образования и науки Майлис Репс подчеркнула тогда в своем выступлении, что количество выпускников основных школ, идущих учиться в училища, за последние годы не увеличилось. Лишь 26% окончивших девятый класс и 10% выпускников гимназий решает сразу после школы продолжить учебу в профессиональных училищах. Ради увеличения этих показателей министр сочла нужным чаще информировать учеников основной школы о возможностях связать свое будущее с трудовой деятельностью, а также о том, что профессиональное образование – это отличная база для дальнейшей учебы в прикладном вузе или университете.

Председатель правления Эстонского объединения по развитию профессионального образования Тармо Лоодус предложил узаконить получение людьми какой-либо профессии к 25-му году жизни. С точки зрения сбережения человеческого ресурса это было бы правильно – при таком раскладе каждый оставшийся без работы обладал бы конкретным умением и мог бы найти себе какое-то применение. С другой стороны, сверхлиберальная политика нашего государства уже наложила свой отпечаток на убеждения граждан. Представляю, какое противодействие оказывалось бы принятию такого закона. Некоторые могли бы счесть его даже нарушением прав человека. Обязанность приобретения профессии могут принять за возврат к совку. Вспоминается озвученная на праздновании юбилея ЭР президентом Керсти Кальюлайд мысль, что «государству не следует управлять обществом с помощью приказов и запретов».

Год назад вице-президент Эстонской Ассоциации по крышам и фасадам Пеэтер Кярп писал в «Учительской газете» о том, что естественный ход получения образования таков: ученики идут после основной школы приобретать конкретную профессию в разные училища, а потом самые талантливые и мотивированные идут учиться каждый своей специальности в вузы. Это предложение тоже здравое. Поскольку реформа профессионального образования тянется уже давно, то, быть может, к настоящему времени обучение тем или иным специальностям уже соответствует потребностям в рабочей силе? Если это так, то у выпускников основной школы не должно быть и повода оказаться в подвешенном состоянии.