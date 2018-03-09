Еврокомиссия предложила Украине €1 млрд помощи

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает Rus.tvnet.lv.