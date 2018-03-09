Многодетная мать пришла в ужас от Продуктового банка: «Я просто заплакала. Нам дали откровенную просрочку»

По ее словам, Продуктовый банк одновременно пытается повлиять на само общество: «Множество продуктов питания, которые раньше уничтожали, попадают туда, где в них на самом деле нуждаются. Проще говоря, Продуктовый банк берет еду там, где ее слишком много, и отдает туда, где ее не хватает. Продуктовые банки работают по принципу, что нужно собрать еду, которую не купили (ее жертвуют нам в торговле), а после раздать ее бесплатно людям. Финансовой прибыли своей деятельностью Продуктовый банк не зарабатывает».

Большая часть продуктов питания попадает в банк именно от торговых сетей – это то, что пожертвовано: «Поэтому каждую неделю разный товар, разное его количество и так далее. Иногда ассортимент продуктов больше и богаче, иногда меньше. Мы не можем гарантировать людям, что их продуктовый стол всю неделю целиком будет накрыт нашими продуктами, какую-то часть продуктов им нужно покупать и самим».

Теперь разберемся с просрочкой и выясним, что значат маркировки «Parim enne» и «Kõlblik kuni» на упаковке.

«Продуктовые банки раздают продукты с двумя типами срока хранения: «Parim enne» и «Kõlblik kuni». С продуктами «Kõlblik kuni» ясно, что после окончания указанного на упаковке срока, их есть нельзя. Продукты типа «Parim enne» у продуктовых банков есть право раздавать в течение определенного времени после истечения срока, и они полностью пригодны для еды. Как говорит название, этот продукт лучше употребить до указанного срока, но он не испортится уже на следующий день. Продукты питания с маркировкой «Parim enne» после указанного дня могут начать терять свои изначальные свойства (запах, вкус), но они остаются пригодными для питания и не опасны для здоровья», - объяснила представитель Продуктового банка.

Конкретно по поводу имеющейся у нас жалобы она сказала: «Изображенные на присланной вами фотографии детское питание, макароны, а также выданные 1 марта йогурты являются продуктами типа «Parim enne», которые мы можем раздавать и которые можно употреблять и после истечения указанного на упаковке даты».