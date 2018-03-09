Многодетная мать пришла в ужас от Продуктового банка: «Я просто заплакала. Нам дали откровенную просрочку»

Мы и раньше писали о том, что в Продуктовых банках, которые созданы для того, чтобы накормить малообеспеченные семьи, можно получить еду, срок годности которой, указанный на упаковке, только что или какое-то время назад прошел. Большая часть людей с этим мирится: хоть что-то - лучше, чем ничего. А у некоторых получателей помощи это вызывает негодование и обиду. Их можно понять, поскольку сначала им нужно переступить через себя и попросить пачку макарон или банку йогурта для ребенка, купить которые сами они не могут, а потом еще и принять тот факт, что у большей части предлагаемых Продуктовым банком продуктов уже истек срок годности.
В конце прошлой недели мы узнали о семье, в которой многодетная мать в одиночку пытается поднять на ноги своих детей. Ее историю мы рассказывать не будем: она очень личная и очень тяжелая. Скажем только, что в нынешней ситуации женщина и дети оказались совсем недавно, после скоропостижной смерти отца, мужа и кормильца.
Сама мать жаловаться в СМИ не хотела. На этом настояли знакомые, которым показалось возмутительным содержание продуктового пакета, выданного маленьким детям в качестве помощи Продуктовым банком: среди продуктов была откровенная просрочка. «Понимаете, я очень благодарна всем, кто пытается нам помочь,- рассказала мать семейства. – Но в этот раз я просто заплакала. Например, нам дали детское питание, срок годности которого истек больше месяца назад. Срок годности макарон истек в июле 2017. Ну, допустим, это сухой продукт и ничего, наверное, не случится, если мы их отварим. Но там еще были просроченные йогурты, а это молочный продукт, который я просто боюсь давать детям. А еще апельсины, которые малыши легко продавливали пальчиками, настолько они были испорченными».
Мы попросили сделать снимки данных продуктов, чтобы удостовериться в правдивости этих слов. Дело в том, что на аналогичные жалобы мы реагировали и раньше, но нам всегда отвечали, что продукты в любом случае пригодны для еды, поскольку банк получает их от торговых сетей, не имеющих право реализовать продукты питания с истекшим сроком, даже если их еще спокойно можно есть. Но, как правило, речь идет об очень маленьких отступлениях.
Заинтересовал нас и тот факт, что в раздаваемых пакетах можно встретить немало продуктов, которые вообще не продаются в Эстонии. На них нет ни слова по-эстонски, то есть их откуда-то привезли. И, как правило, именно они имеют самую большую просрочку.
С просьбой еще раз разъяснить все эти неприятные моменты, мы обратились в Продуктовый банк. Представитель «Продуктового банка» Марие Канарик ответила на интересовавшие нас вопросы, а также объяснила общие принципы работы банка и те тонкости, с которыми сталкиваются все, но не все понимают их суть.
Итак, прежде всего, нужно понять, как работают продуктовые банки.
«К нам поступают продукты питания, срок годности которых на исходе, но которые еще пригодны для еды. Это исходит из основных принципов нашей работы: каждую неделю в магазинах, на производственных предприятиях и на оптовых складах остается еда, которую не успевают продать. Продуктовый банк был создан именно для того, чтобы забирать превышающие дату реализации продукты из торговли и с производства, при помощи добровольцев сортировать и комплектовать их, а после раздавать на основании списков социальных отделов сильнее всего страдающим от нехватки средств людям и семьям», - объяснила Канарик.
По ее словам, Продуктовый банк одновременно пытается повлиять на само общество: «Множество продуктов питания, которые раньше уничтожали, попадают туда, где в них на самом деле нуждаются. Проще говоря, Продуктовый банк берет еду там, где ее слишком много, и отдает туда, где ее не хватает. Продуктовые банки работают по принципу, что нужно собрать еду, которую не купили (ее жертвуют нам в торговле), а после раздать ее бесплатно людям. Финансовой прибыли своей деятельностью Продуктовый банк не зарабатывает».
Большая часть продуктов питания попадает в банк именно от торговых сетей – это то, что пожертвовано: «Поэтому каждую неделю разный товар, разное его количество и так далее. Иногда ассортимент продуктов больше и богаче, иногда меньше. Мы не можем гарантировать людям, что их продуктовый стол всю неделю целиком будет накрыт нашими продуктами, какую-то часть продуктов им нужно покупать и самим».
Теперь разберемся с просрочкой и выясним, что значат маркировки «Parim enne» и «Kõlblik kuni» на упаковке.
«Продуктовые банки раздают продукты с двумя типами срока хранения: «Parim enne» и «Kõlblik kuni». С продуктами «Kõlblik kuni» ясно, что после окончания указанного на упаковке срока, их есть нельзя. Продукты типа «Parim enne» у продуктовых банков есть право раздавать в течение определенного времени после истечения срока, и они полностью пригодны для еды. Как говорит название, этот продукт лучше употребить до указанного срока, но он не испортится уже на следующий день. Продукты питания с маркировкой «Parim enne» после указанного дня могут начать терять свои изначальные свойства (запах, вкус), но они остаются пригодными для питания и не опасны для здоровья», - объяснила представитель Продуктового банка.
Конкретно по поводу имеющейся у нас жалобы она сказала: «Изображенные на присланной вами фотографии детское питание, макароны, а также выданные 1 марта йогурты являются продуктами типа «Parim enne», которые мы можем раздавать и которые можно употреблять и после истечения указанного на упаковке даты».
С овощами и фруктами история отдельная, поскольку их маркирует сам внешний вид. Иногда овощи и фрукты, выдаваемые Продуктовым банком, могут внешне быть менее привлекательными, чем на прилавке магазина, но все же они пригодны для еды и из них можно что-то приготовить. «С апельсинами, которые раздавали в прошлую среду, могло быть так: сверху какой-то дефект, но сам плод внутри нормальный. До раздачи у нас всегда проходит сортировка, и ко времени раздачи добровольцы отбраковывают те овощи и фрукты, которые заметно испорчены. И в магазине может оказаться, что сверху плод красивый, а внутри испорчен. Если произошло так, что попавший к какому-то человеку апельсин был испорчен, ему нужно было еще во время раздачи обратиться к нам. Заметно испорченные овощи и фрукты мы меняем сразу. Сейчас, задним числом, невозможно сказать, в чем была проблема».
Детское питание – это товар, который Продуктовый банк, по словам Канарик, раздает лишь в том случае, если он у них есть. «Такой товар мы не гарантируем всем семьям с маленькими детьми. Но тут также речь идет о продукте типа «Parim enne», который можно раздавать и употреблять и по истечении срока хранения», - уточнила она.
Наличие импортных продуктов объясняется сотрудничеством с Продуктовым банком Хельсинки. Прибывающая оттуда еда также, по заверению нашей собеседницы, является типом «Parim enne» и благодаря этому у банка есть возможность предлагать людям больший ассортимент продуктов питания.
«Мы хотим радовать людей, а не огорчать, но мы можем раздавать только то, что у нас есть. Каждую неделю многие добровольцы работают для того, чтобы помочь нуждающимся, - сказала Канарик и не смогла скрыть тех чувств, которые вызывают у нее и ее коллег жалобы людей. - К сожалению, получающие помощь не всегда знают, как много людей хочет им помочь, как точно работают Продуктовые банки и какую еду мы, согласно своим предписаниям, раздаем. Нашим работникам и добровольцам грустно слышать, что люди обращаются в СМИ с претензиями, хотя все эти вопросы можно решить на месте. Задним числом через СМИ проблему решить невозможно. Человек должен обратиться к нашим добровольцам или руководителю Продуктового банка со своим вопросом сразу, как только он возник. Если претензия оправданная, то мы решим ее тут же на месте.
Сложно не согласиться, однако, у каждого своя правда. Одним обидно, что их критикуют за добровольный и тяжелый труд, другим и без того тяжело, чтобы переживать еще и из-за того, что их дети могут получить только ту еду, которую состоятельные люди выбрасывают. Поэтому снять напряжение можно только одним способом: проверять, что дают, не бояться отказываться от настоящей просрочки и попросить, чтобы испорченные фрукты и овощи заменили. Все равно дома вы это выбросите и есть не будете, так уж лучше оставить на месте или получить взамен что-то другое.
Как получить продуктовую помощь?
Человек, который находится в списке продуктовой помощи, направляется в Продуктовый банк социальным работником. Задачей социального работника является объяснить получателю помощи, какую помощь он там получит. На месте человек не обязан брать что-то, что ему не подходит. Если есть вопросы, проблемы или огорчения, их нужно решать на месте. Человек может попросить у добровольца или работника совета, а те, в свою очередь, могут решить проблему сразу.