В южнокорейском Пхенчхане торжественно открылись XII зимние Паралимпийские игры

В традиционном для подобных мероприятий параде атлетов приняли участие 36 россиян. В их числе были чемпионы Паралимпиады в Сочи Александра Францева и Валерий Редкозубов, представляющий горнолыжный спорт слепых.

Они прошли под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК), который пронес волонтер из Южной Кореи. Желающих нести этот флаг среди членов делегации РФ не нашлось.

МПК в январе объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета отечественные спортсмены выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Всего в соревнованиях примут участие 30 россиян и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Делегации РФ с учетом официальных лиц насчитывает 72 человека.