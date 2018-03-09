суббота, 10 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • В южнокорейском Пхенчхане торжественно открылись XII зимние Паралимпийские игры

В южнокорейском Пхенчхане торжественно открылись XII зимние Паралимпийские игры

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: VEGARD WIVESTAD GRØTT/imago/Bildbyran

На Олимпийском стадионе южнокорейского Пхенчхана в пятницу прошла торжественная церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр. О старте турнира объявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

В традиционном для подобных мероприятий параде атлетов приняли участие 36 россиян. В их числе были чемпионы Паралимпиады в Сочи Александра Францева и Валерий Редкозубов, представляющий горнолыжный спорт слепых.

Они прошли под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК), который пронес волонтер из Южной Кореи. Желающих нести этот флаг среди членов делегации РФ не нашлось.

МПК в январе объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета отечественные спортсмены выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Всего в соревнованиях примут участие 30 россиян и пять спортсменов-ведущих, которые будут помогать атлетам с нарушением зрения. Делегации РФ с учетом официальных лиц насчитывает 72 человека.

Приглашенные на соревнования паралимпийцы из РФ должны следовать специальным критериям участия, за выполнением которых МПК будет особо следить.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ