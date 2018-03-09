«Такое поведение неприемлемо»: в ООН призвали президента Филиппин пройти психиатрическую экспертизу

"Дутерте должен пройти какую-то психиатрическую экспертизу. Такое поведение неприемлемо", - заявил в ходе пресс-конференции верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн, комментируя "список Дутерте", обнародованный в конце февраля (цитата по РИА "Новости").

Дутерте был избран президентом Филиппин в мае 2016 года и получил известность благодаря своим скандальным заявлениям с использованием крепких словечек. Он и ранее не стеснялся в выражениях: в 2015 году умудрился оскорбить даже папу римского. Во время визита понтифика в Манилу в городе образовались многочасовые пробки, за что политик обозвал главу Римско-католической церкви сукиным сыном. Позднее он извинился перед папой в письме.

Сукиным сыном и геем глава Филиппин называл и американского посла Филипа Голдберга. Примечательно, что таким образом президент мстил послу за то, что тот раскритиковал его шуточное замечание по поводу зверского изнасилования и убийства австралийской миссионерки в 1989 году во время тюремного бунта в городе Давао. Дутерте заявил, что женщина была так красива, что он должен был изнасиловать ее первым.

Дутерте начал полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и распространителями наркотиков. С момента его прихода к власти в стране было убито около трех тысяч человек, связанных с наркотрафиком.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы Дутерте. Эксперты ООН в области прав человека призывали положить конец беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.