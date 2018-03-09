суббота, 10 марта 2018 г.
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В Киеве сторонники Кличко жестоко избили депутата Рады

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В пятницу с утра протестующие против действующей власти прорвались к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Киева и намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы.

ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

В Киеве во время акции протеста против застройки парка до потери сознания избили внефракционного депутата Верховной рады Юрия Левченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Святослав Кунтяк.

Инцидент произошел на Половецкой улице недалеко от центра столицы, передает РИА «Новости».

По словам Кунтяка, у протестующих возник конфликт с «кличковскими титушками по благоустройству».

«Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз прыснули в глаза из баллончика, теперь у него подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу», - отметил политик.

В полиции сообщили, что столкновение произошло во время демонтажа незаконных гаражей. Стражи порядка утверждают, что Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью.

«В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.

В этот же день в Киеве проходят мероприятия в честь годовщины со дня рождения поэта Тараса Шевченко. Так, ряд акций запланирован в парке, названном его именем. В связи с этим в центре сосредоточено около 500 стражей порядка для «недопущения провокаций и предупреждения правонарушений».  

По данным украинских СМИ, в пятницу с утра протестующие против действующей власти прорвались к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Киева и намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы. Вместе с тем ситуация на месте спокойная, столкновений нет.

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