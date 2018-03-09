Футболист клуба второй французской лиги "Тур" умер в возрасте 18 лет

Причина смерти 18-летнего защитника не уточняется. По данным французских СМИ, Родригеса нашли в его доме в пятницу утром.

"LFP приняла решение перенести запланированную на пятницу игру Лиги 2 "Тур" - "Валансьен" на другой день", - говорится в сообщении.

Как отмечает Рейтер, все матчи первой и второй французских лиг, намеченные на ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания.