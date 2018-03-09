Футболист клуба второй французской лиги "Тур" умер в возрасте 18 лет

Игрок молодежной академии клуба второго французского футбольного дивизиона "Тур" Тома Родригес найден мертвым, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Причина смерти 18-летнего защитника не уточняется. По данным французских СМИ, Родригеса нашли в его доме в пятницу утром.
"LFP приняла решение перенести запланированную на пятницу игру Лиги 2 "Тур" - "Валансьен" на другой день", - говорится в сообщении.
Как отмечает Рейтер, все матчи первой и второй французских лиг, намеченные на ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания.
В Италии 4 марта скончался капитан "Фиорентины" Давиде Астори. Игрока итальянской сборной нашли мертвым в отеле города Удине, где его клубу предстояло провести матч чемпионата страны с местным "Удинезе". В Италии было возбуждено уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии (нарушения проводимости по сердечной мышце), передает Р-Спорт.