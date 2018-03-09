Ратас: проект Rail Baltic продвигается успешно

"Я не вижу причин, по которым бы проект Rail Baltic не двигался дальше. У всех трех стран — одно сильное желание", - сказал Ратас в интервью радионовостям ERR.

Премьер-министр пояснил, что в заключенном между странами Балтии и одобренном парламентами Меморандуме о сотрудничестве четко указывается, какие обязанности и задачи стоят перед государствами.