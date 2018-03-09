Ратас: проект Rail Baltic продвигается успешно

Проект Rail Baltic успешно продвигается, и при своевременном выполнении плана работ есть надежда, что в 2026 году начнется движение по новой железной дороге, сказал премьер-министр Юри Ратас на встрече премьер-министров стран Балтии и Польши в Вильнюсе, сообщает Rus.err.ee.
"Я не вижу причин, по которым бы проект Rail Baltic не двигался дальше. У всех трех стран — одно сильное желание", - сказал Ратас в интервью радионовостям ERR.
Премьер-министр пояснил, что в заключенном между странами Балтии и одобренном парламентами Меморандуме о сотрудничестве четко указывается, какие обязанности и задачи стоят перед государствами.
"Реализация проекта продвигается. Если мы будем следовать соглашениям и выполнять план работ, то есть надежда, что в 2026 году начнется движение по новой железной дороге", - добавил Ратас.