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  • Звезда финской сборной по лыжам использовала на Олимпиаде разрешенный допинг

Звезда финской сборной по лыжам использовала на Олимпиаде разрешенный допинг

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ФОТО: USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Завоевавшая три медали на Олимпиаде в женских лыжных гонках первый номер сборной Суоми, Криста Пярмякоски использовала на Играх допинговые средства. Правда, с разрешения Международного олимпийского комитета, передает Ilta-Sanomat.

Использование допинга подтвердила менеджер по связям с общественностью спортсменки, Хейди Лехикойнен. По словам врача сборной Суоми, Матти Валтонена, в финской команде еще один спортсмен использовал на играх разрешенный допинг, получив, как и Пярмякоски, терапевтическое исключение.

"ТИ выдаются тем лицам, которые должны принимать их по медицинским показателям. Если их не использовать, то здоровье спортсмена будет в опасности. Главное условие МОК - допинг не должен оказывать влияние на соревновательные способности спортсмена", - сказал Валтонен.

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