Звезда финской сборной по лыжам использовала на Олимпиаде разрешенный допинг

Использование допинга подтвердила менеджер по связям с общественностью спортсменки, Хейди Лехикойнен. По словам врача сборной Суоми, Матти Валтонена, в финской команде еще один спортсмен использовал на играх разрешенный допинг, получив, как и Пярмякоски, терапевтическое исключение.

"ТИ выдаются тем лицам, которые должны принимать их по медицинским показателям. Если их не использовать, то здоровье спортсмена будет в опасности. Главное условие МОК - допинг не должен оказывать влияние на соревновательные способности спортсмена", - сказал Валтонен.