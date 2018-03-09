Восьмого марта в Эстонию и Финляндию уехали 26 тысяч россиян

Из-за резкого наплыва пассажиров автомобилисты стояли в пробке до четырех часов. Больше всего туристов пересекало границу через "Брусничное". С 7 до 17 часов пограничный контроль проходили более сотни автомобилей в час. Часом пик стал промежуток с 10 до 11 утра, когда было оформлено более 600 человек.

За сутки на трех финских погранпунктах пропустили почти 24 тысячи человек и 7 тысяч автомобилей. Пассажиропоток в Международный женский день годом ранее был на треть меньше, но и 8 Марта выпало в 2017 году на среду. На МАПП "Ивангород" трафик вырос на 60%, до 13 тысяч человек.

"Пиковая нагрузка при возвращении в Россию ожидается в период с 10 по 11 марта с 14.00 до 22.00 на всех автомобильных пунктах пропуска", – заявили в Погрануправлении.