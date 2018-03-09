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  • Мошенничество на миллион евро: суд вынес приговор бывшему сотруднику Tartu Mill

Мошенничество на миллион евро: суд вынес приговор бывшему сотруднику Tartu Mill Дополнено в 17:47!

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Сегодня в 16 часов судья Ингери Тамм вынес решение по делу Леонида Дулуба, Прийта Саара и предприятия Tartu Mill AS. Суд приговорил бывшего руководителя отдела продаж Леонида Дулуба к четырем годам условного тюремного заключения и помогавшего ему Прийта Саара к трем годам условно. Предприятие AS Tartu Mill было оправдано.

Прокуратура обвиняла фирму AS Tartu Mill в том, что в период с января 2012 по сентябрь 2013 года она указывала в декларации НСО ложные данные, в результате чего государство не получило налогов в размере почти 1,2 млн евро. Бывшего в то время руководителtv отдела продаж  Леонида Дулуба обвиняли в предоставлении ложных данных при содействии преступной организации из восьми человек, в том числе помогавшего предоставлять ложные данные Прийта Саара.

На сегодняшнем заседании суда Дулаба признали виновным в принадлежности к ОПГ и приговорили к четырем годам условного тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком. Саара приговорили к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком. Дулуб должен будет выплатить компенсацию в размере 44 041 евро.

Предприятие AS Tartu Mill было оправдано. Судья Ингери Тамм объяснил, что участие фирмы в налоговом мошенничестве невозможно доказать.

По словам члена правления предприятия AS Tartu Mill Ууно Лаузинга, уже ранее осужденные в рамках договорного судебного процесса члены ОПГ совершали сделки, которые нанесли ущерб не только государству, но и самому предприятию.

Как отметил другой член правления Tartu Mill Иво Раудъярв, важно, что суд нашел подтверждение тому, что само предприятие Tartu Mill как юридическое лицо не было связано с налоговым мошенничеством. Он добавил, что Tartu Mill, Дулуб и Саар были оправданы по делу о налоговом мошенничестве, в то же время, суд признал бывшего сотрудника Tartu Mill Дулуба и Саара виновными в принадлежности к ОПГ.

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