Мошенничество на миллион евро: суд вынес приговор бывшему сотруднику Tartu Mill

Прокуратура обвиняла фирму AS Tartu Mill в том, что в период с января 2012 по сентябрь 2013 года она указывала в декларации НСО ложные данные, в результате чего государство не получило налогов в размере почти 1,2 млн евро. Бывшего в то время руководителtv отдела продаж Леонида Дулуба обвиняли в предоставлении ложных данных при содействии преступной организации из восьми человек, в том числе помогавшего предоставлять ложные данные Прийта Саара.

На сегодняшнем заседании суда Дулаба признали виновным в принадлежности к ОПГ и приговорили к четырем годам условного тюремного заключения с четырехлетним испытательным сроком. Саара приговорили к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком. Дулуб должен будет выплатить компенсацию в размере 44 041 евро.

Предприятие AS Tartu Mill было оправдано. Судья Ингери Тамм объяснил, что участие фирмы в налоговом мошенничестве невозможно доказать.

По словам члена правления предприятия AS Tartu Mill Ууно Лаузинга, уже ранее осужденные в рамках договорного судебного процесса члены ОПГ совершали сделки, которые нанесли ущерб не только государству, но и самому предприятию.