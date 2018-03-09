В России хотят переименовать город, названный в честь эстонского революционера

В день выборов в России,18 марта, в районном центре Кингисепп на избирательных участках будут не только ставить галочки в бюллетень с восемью фамилиями. Горожанам выдадут еще и листок с вопросом: "Согласны ли вы возвратить нашему городу историческое название Ямбург, данное императором Петром I?" Местные власти не называют мероприятие референдумом, но говорят о массовом опросе, результаты которого в случае чего будут учтены, передает 47news.ru.

Сторонники Ямбурга говорят, что личность эстонского революционера никакого отношения к городу на берегу реки Луги не имеет. Противники переименования говорят, что городок с названием Ямбург в России уже есть. И находится в Заполярье. Кроме этого, костяк жителей Кингисеппа составляют те, кто переселился туда в 60-х годах. Они называют себя кингиеппцами и не испытывают по этому поводу дискомфорта.