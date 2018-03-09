Эстония развернет масштабные военные учения

Учения Siil начнутся 2 мая и продолжатся до 14 мая, основная роль будет возлагаться на Кайтселийт, сообщил главный штаб Сил обороны. Участвующие в маневрах подразделения будут тренироваться в нескольких регионах, главные действия учений пройдут в Южной и Юго-Восточной Эстонии.

По имеющимся на настоящее время планам, в учениях примут участие более 13 000 военнослужащих, это будут крупнейшие военные учения с момента восстановления независимости Эстонии.

В маневрах примут участие союзники из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

В частности, в них будут участвовать штабные офицеры из Грузии и Украины, а также ирландские военнослужащие в качестве наблюдателей. Наряду со штабными элементами в организацию учений внесут вклад Швеция и Финляндия, которые направят на маневры подразделение медиков и боевую роту. Эстонские ВВС поддержат различные летательные аппараты ВВС Великобритании, США, Польши и Франции.