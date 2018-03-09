суббота, 10 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов

Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Нарвский пограничный пункт Департамента полиции и погранохраны в предстоящие субботу и воскресенье будет работать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное пересечение границы тысячами российских туристов, возвращающихся в Россию после проведенных в Эстонии праздничных дней, приуроченных к 8 марта.

«Нарвский погранпункт готов к приему большого потока людей и автомобилей. В предстоящие субботу и воскресенье он будет работать на полную мощность, чтобы обеспечить людям быстрое и комфортное пересечение границы», - сообщила в пятницу BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

«Идущие через Нарву потоки автотранспорта с туристами не должны помешать движению в городе, поскольку пересечение границы происходит в соответствии с забронированным временем, а площадка ожидания находится на въезде в город. В сам город машины с туристами въезжают непосредственно перед назначенным временем пересечения границы», - добавила Лойде.

Как ранее сообщил российский портал fontanka.ru, на празднование дня восьмого марта в Эстонию прибыло почти 9000 российских туристов. При этом портал пользовался данными, полученными от российских пограничников.

На границе России и Эстонии в начале четырехдневных для россиян выходных образовалась традиционная пробка. Правда, на сей раз, она еще более масштабная, чем обычно: очередь из машин растягивалась на километры

Читать также

Актуально

НАВЕРХ