Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов

«Нарвский погранпункт готов к приему большого потока людей и автомобилей. В предстоящие субботу и воскресенье он будет работать на полную мощность, чтобы обеспечить людям быстрое и комфортное пересечение границы», - сообщила в пятницу BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

«Идущие через Нарву потоки автотранспорта с туристами не должны помешать движению в городе, поскольку пересечение границы происходит в соответствии с забронированным временем, а площадка ожидания находится на въезде в город. В сам город машины с туристами въезжают непосредственно перед назначенным временем пересечения границы», - добавила Лойде.

Как ранее сообщил российский портал fontanka.ru, на празднование дня восьмого марта в Эстонию прибыло почти 9000 российских туристов. При этом портал пользовался данными, полученными от российских пограничников.