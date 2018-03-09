Пробок не избежать? Нарвский КПП готовится к массовому наплыву российских туристов

Нарвский пограничный пункт Департамента полиции и погранохраны в предстоящие субботу и воскресенье будет работать с полной нагрузкой, чтобы обеспечить бесперебойное пересечение границы тысячами российских туристов, возвращающихся в Россию после проведенных в Эстонии праздничных дней, приуроченных к 8 марта.
«Нарвский погранпункт готов к приему большого потока людей и автомобилей. В предстоящие субботу и воскресенье он будет работать на полную мощность, чтобы обеспечить людям быстрое и комфортное пересечение границы», - сообщила в пятницу BNS пресс-секретарь Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
«Идущие через Нарву потоки автотранспорта с туристами не должны помешать движению в городе, поскольку пересечение границы происходит в соответствии с забронированным временем, а площадка ожидания находится на въезде в город. В сам город машины с туристами въезжают непосредственно перед назначенным временем пересечения границы», - добавила Лойде.
Как ранее сообщил российский портал fontanka.ru, на празднование дня восьмого марта в Эстонию прибыло почти 9000 российских туристов. При этом портал пользовался данными, полученными от российских пограничников.
На границе России и Эстонии в начале четырехдневных для россиян выходных образовалась традиционная пробка. Правда, на сей раз, она еще более масштабная, чем обычно: очередь из машин растягивалась на километры.