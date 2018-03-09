Фото: жители Таллинна в память о погибших зажгли свечи на улице Харью
9 марта 2018 г., 20:16
Сегодня исполнилось 74 года со дня мартовских бомбардировок Таллинна. В память о жертвах этого трагического события на улице Харью были зажжены свечи, передает Postimees.
Советские самолеты в 1944 году во время Второй мировой войны осуществили бомбардировку в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну.
В ходе бомбардировки 9-10 марта в Таллинне погибли 757 человек (586 гражданских, 50 военнослужащих и 121 военнопленных), 213 получили тяжелые травмы и 446 легкие ранения.
Около 20 000 человек остались без крыши над головой.
Во время бомбардировки были уничтожены 8000 зданий.