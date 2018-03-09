Фото: жители Таллинна в память о погибших зажгли свечи на улице Харью

Советские самолеты в 1944 году во время Второй мировой войны осуществили бомбардировку в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну.

В ходе бомбардировки 9-10 марта в Таллинне погибли 757 человек (586 гражданских, 50 военнослужащих и 121 военнопленных), 213 получили тяжелые травмы и 446 легкие ранения.

Около 20 000 человек остались без крыши над головой.