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  • Фото: жители Таллинна в память о погибших зажгли свечи на улице Харью

Фото: жители Таллинна в память о погибших зажгли свечи на улице Харью

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Сегодня исполнилось 74 года со дня мартовских бомбардировок Таллинна. В память о жертвах этого трагического события на улице Харью были зажжены свечи, передает Postimees.

Советские самолеты в 1944 году во время Второй мировой войны осуществили бомбардировку в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну.

В ходе бомбардировки 9-10 марта в Таллинне погибли 757 человек (586 гражданских, 50 военнослужащих и 121 военнопленных), 213 получили тяжелые травмы и 446 легкие ранения.

Около 20 000 человек остались без крыши над головой.

Во время бомбардировки были уничтожены 8000 зданий.

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