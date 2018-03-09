Ребенок заблокировал iPhone на 47 лет

Родительница оставила сына с гаджетом одного, а сама отвлеклась по делам. Предполагалось, что малыш будет смотреть образовательные ролики. Но что-то пошло не так, и ребенку было предложено ввести пароль для разблокировки телефона, передает Lenta.ru.

Он постоянно вводил неверный набор цифр. В результате время, после которого код можно ввести снова, накопилось до 47 лет.

Женщина попыталась отремонтировать iPhone у мастера. Но тот сказал, что сделать ничего нельзя, а в его практике попадались случаи, когда телефон был заблокирован на 80 лет.