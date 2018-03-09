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Видео: российская ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

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ФОТО: STEPHANE CORVAJA/AFP

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b стартовала на полчаса позже запланированного из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" на космодроме.

Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) однако был отложен на 33 минуты из-за сильных ветров на высоте 10 км.

Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок "Фрегат-МТ". Космические аппараты начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после запуска.

Ракеты-носители "Союз-СТ-Б" участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b - в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппаратов за каждую пусковую кампанию. Пуск РН "Союз-СТ-Б" в марте 2018 будет четвертым со спутниками O3b и восемнадцатым пуском с космодрома во Французской Гвиане.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

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