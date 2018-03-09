Видео: российская ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана) однако был отложен на 33 минуты из-за сильных ветров на высоте 10 км.

Ракеты-носители "Союз-СТ-Б" участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b - в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппаратов за каждую пусковую кампанию. Пуск РН "Союз-СТ-Б" в марте 2018 будет четвертым со спутниками O3b и восемнадцатым пуском с космодрома во Французской Гвиане.