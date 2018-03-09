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Лжеполицейские выманили у пожилых людей более 250 000 евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

Финская полиция задержала двух главных подозреваемых по делу о мошенничестве лжеполицейских. Как заявляет Центральная криминальная полиция, это самое крупное мошенничество лжеполицейских в Финляндии до сих пор.

Пойманные преступники под видом полицейских обманывали пожилых людей. По оценкам полиции Восточной Финляндии, мошенникам удалось выкрасть у стариков от 250 до 400 тысяч евро, передает Yle.

Прошлой осенью преступники уже находились в заключении, но были освобождены под подписку о невыезде. Несмотря на запрет, лжеполицейские уехали в Швецию, где продолжили свое криминальное занятие. Один из них был задержан в Швеции, а другой на корабле из Швеции в Финляндию.

Полиция также подозревает, что у мошенников были в Финляндии соучастники, которые помогали им в подготовке преступлений в Швеции.

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