Лжеполицейские выманили у пожилых людей более 250 000 евро

Прошлой осенью преступники уже находились в заключении, но были освобождены под подписку о невыезде. Несмотря на запрет, лжеполицейские уехали в Швецию, где продолжили свое криминальное занятие. Один из них был задержан в Швеции, а другой на корабле из Швеции в Финляндию.