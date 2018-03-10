суббота, 10 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото и видео: в Калифорнии неизвестный захватил заложников Полиция сообщает о гибели всех заложников

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JL Sousa/AP

В пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех женщин, передает Newsru.

ФОТО: Ben Margot/AP

Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками в Янтвилле. Погибли три женщины-заложницы и стрелок. Его имя не называется, однако известно, что недавно его исключили из программы реабилитации для участников боевых действий.

"Глубоко опечалены ужасным насилием в Янтвилле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам", - говорится в заявлении губернатора Калифорнии Джерри Брауна.

Возле входа в дом ветеранов.

ФОТО: Ben Margot/AP

Известно, что стрелку 36 лет. Это Альберт Вонг, год отслуживший в Афганистане. После этого он принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.

Представитель полиции Крис Чайлдз в интервью АР подчеркнул, что пока рано говорить, были ли жертвы знакомы с преступником либо он выбрал их случайно.

Вонг застрелил директора программы реабилитации 48-летнюю Кристин Лебер, а также двух специалистов - 29-летнюю Дженнифер Гонзалез и 42-летнюю Дженнифер Голик.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ