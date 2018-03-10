В пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех женщин, передает Newsru.
Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил гибель трех сотрудников дома ветеранов войны в результате инцидента с заложниками в Янтвилле. Погибли три женщины-заложницы и стрелок. Его имя не называется, однако известно, что недавно его исключили из программы реабилитации для участников боевых действий.
"Глубоко опечалены ужасным насилием в Янтвилле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам", - говорится в заявлении губернатора Калифорнии Джерри Брауна.
Известно, что стрелку 36 лет. Это Альберт Вонг, год отслуживший в Афганистане. После этого он принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.
Представитель полиции Крис Чайлдз в интервью АР подчеркнул, что пока рано говорить, были ли жертвы знакомы с преступником либо он выбрал их случайно.
Вонг застрелил директора программы реабилитации 48-летнюю Кристин Лебер, а также двух специалистов - 29-летнюю Дженнифер Гонзалез и 42-летнюю Дженнифер Голик.
CHP has brought in a significant amount of resources in an effort to end the active shooter hostage situation at Yountville Veterans Home of California. We will conduct s press conference at 2PM. pic.twitter.com/HPU5K68gfo— CHP Golden Gate (@CHP_GoldenGate) 9 марта 2018 г.