Внимание, водители: несколько ледовых трасс закрыты для движения
10 марта 2018 г., 9:26
В связи с повышением уровня моря сегодня закрыта для движения ледовая трасса Хаапсалу-Ноароотси.
Также закрыта ледовая трасса Тяркма-Трийги из-за возникших многочисленных трещин. Трещины возникают из-за перегруза, поскольку не все водители придерживаются необходимой дистанции в 250 метров.
На ледовой трассе Лааксааре-Пийриссааре действует временное ограничение по массе в 0,5 тонн.
Посмотреть, открыты ли ледовые трассы, можно здесь.