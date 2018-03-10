суббота, 10 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Внимание, водители: несколько ледовых трасс закрыты для движения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti meedia / Scanpix Baltics

В связи с повышением уровня моря сегодня закрыта для движения ледовая трасса Хаапсалу-Ноароотси.

Также закрыта ледовая трасса Тяркма-Трийги из-за возникших многочисленных трещин. Трещины возникают из-за перегруза, поскольку не все водители придерживаются необходимой дистанции в 250 метров.

На ледовой трассе Лааксааре-Пийриссааре действует временное ограничение по массе в 0,5 тонн.

Посмотреть, открыты ли ледовые трассы, можно здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ