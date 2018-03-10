суббота, 10 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Представлен официальный гимн ЧМ-2018 по футболу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Vitaly Nevar/Vitaly Nevar/TASS

Американский певец Джейсон Деруло опубликовал на своей странице в YouTube песню Colors. Композиция станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу, передает Lenta.ru.

Как пишет британская The Sun, исполнитель выложил сингл на видеохостинге на неделю раньше, чем он появится в продаже по всему миру — официально премьера песни состоится 16 марта.

Деруло исполнит Colors на церемонии открытия чемпионата 14 июня.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России, финал состоится 15 июля.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ