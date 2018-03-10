Фото: по всей Эстонии проходят семейные мероприятия

В рамках семейных дней ЦУ Детского фонда клиники Тартуского университета проходит сбор пожертвования для больных детей, нуждающихся в развивающей терапии.

На проходящих во всех 15 уездных центрах мероприятиях участникам будет предложена возможность развлечься, внести пожертвования, а также насладиться концертами известных артистов. Также на семейном дне будут художники-гримеры, мастера по твистингу, жители из Лоттемаа и другие сказочные персонажи, можно будет посоревноваться в метании бумажных самолетиков и смастерить сенсорные бутылочки. Хорошие воспоминания увековечат фотографы, а также в каждом уезде вас порадуют участвующие в семейном дне со своими программами известные артисты, такие как Jäääär, Вайко Эплик, Свята Ватра, Иво Линна и Антти Каммисте, Meisterjaan, Кристьян Касеару, Elephants from Neptune, Яан Тятте и другие. Семейный день начинается в полдень, вход бесплатный для всех участников.

Всеэстонские семейные дни являются частью текущей кампании Детского фонда Üleannetus. Цель кампании собрать 120 000 евро, что даст возможность фонду на протяжении трех лет поддерживать 35 тяжелобольных детей, нуждающихся в развивающей терапии. На сегодняшний день благодаря пожертвованиям для больных детей собрано более 12 000 евро, что составляет 10 процентов от требуемой суммы.

Руководитель стратегии Детского фонда Кюллике Саар уточняет, что этой кампанией предполагается в течение трех лет поддерживать как тех нуждающихся в развивающей терапии больных детей, кто уже запросил поддержку от Детского фонда, так и тех, кто еще не обращался в фонд. "Сейчас мы поддерживаем покрытием затрат на развивающую терапию 21 ребенка, но, по данным врачей и терапевтов, больных детей, нуждающихся в развивающей терапии, значительно больше," - отметила Саар.

“Цена одного часа терапии составляет до 40 евро, и это слишком много для многих родителей, чтобы постоянно позволять ее для лечения своего ребенка," - объяснила она. "Также для некоторых больных детей услуги по развивающей терапии остаются недоступными ввиду слишком удаленного места жительства от центра," - добавила Саар.

С помощью кампании предполагается вместе со сбором пожертвований передать послание, что семьи, в которых растут дети с особыми потребностями, могут обратиться в Детский фонд для получения помощи. Благотворительная организация с помощью пожертвователей помогает семьям с тяжелобольными детьми оплатить музыко- и иппотерапию, а также обеспечивает им доступность услуг физиотерапевта и эрготерапевта в домашних условиях, покрывая дополнительные затраты, которые не компенсируются госучреждениями. "Чтобы в будущем мы смогли поддерживать детей, которые обратятся к нам, нам и нужны денежные средства," - объяснила Саар. - Сейчас у нас есть сумма, позволяющая в течение года помогать 10 детям в получении одной терапии". Саар подтвердила, что отмеченные изменения и развития в отношении различных терапий есть результат регулярной и последовательной работы, которая может занять годы.

Поэтому Детский фонд призывает всех принять участие в субботу в семейных днях Üleannetus, а также в течение следующего месяца поддержать детей, нуждающихся в развивающей терапии.

"Для успешного проведения в проходящих во всех 15 уездах Эстонии семейных днях Üleannetus с общим усердием и сердечным теплом трудились более 200 добровольцев, множество предпринимателей и десятки известных артистов," - подчеркнула Саар размах всеэстонского мероприятия. - За небольшой благотворительный вклад на семейных днях гарантируются отличное времяпрепровождение и впечатления".

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи пожертвователей поддерживала закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, а также их семьи на сумму в общей сложности более 4 млн евро.