Роберт Китт: сейчас эстонцы живут так же хорошо, как финны в 90-х
10 марта 2018 г., 13:15
Руководитель Swedbank Роберт Китт вчера на экономической конференции, организованной адвокатским бюро TARK и изданием Postimees, говоря об уроках кризиса, сказал, что сейчас эстонцы живут так же хорошо, как жили финны в 1990-х годах.
Если при зарождении республики мечта эстонцев была жить так же хорошо, как финны, так в итоге и случилось, сказал Китт. «Сейчас мы живем так же хорошо, как финны жили в 1990-х годах», - сказал он, добавляя, что мы потребляем такой же товар и уровень жизни у нас такой же, как у финнов был в то время.
Смотрите видео!