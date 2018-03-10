Роберт Китт: сейчас эстонцы живут так же хорошо, как финны в 90-х

Если при зарождении республики мечта эстонцев была жить так же хорошо, как финны, так в итоге и случилось, сказал Китт. «Сейчас мы живем так же хорошо, как финны жили в 1990-х годах», - сказал он, добавляя, что мы потребляем такой же товар и уровень жизни у нас такой же, как у финнов был в то время.