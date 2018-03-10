Фото: потерпевшее бедствие в Финском заливе судно отбуксировали в Таллинн
10 марта 2018 г., 14:46
Потерпевший бедствие вблизи острова Гогланд в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong около 13.30 в субботу достиг причала Русско-Балтийского порта BLRT в Таллинне.
Фирма-собственник судна в пятницу заключила соответствующее соглашение о буксировке.
Напомним, сигнал бедствия с судна под флагом Панамы поступил в спасательный центр Хельсинки 8 марта в 12.41 по местному времени. Экипаж из 22 человек сообщил об утечке в машинном отделении, в результате которой вода в нем поднялась на 6 м. Отделение задраили, угрозы затопления нет.