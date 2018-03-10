Андрес Анвельт: власть должна повернуться лицом к Ида-Вирумаа

Андреса Анвельта связывает с Ида-Вирумаа долгий опыт работы в криминальной полиции, а также семейные корни. По словам Анвельта, одна из важнейших задач – повысить социальные и экономические показатели Ида-Вирумаа до уровня остальной Эстонии. «В Нарве и во многих других городах и волостях северо-востока жизнь перестала развиваться из-за местной стагнирующей и, увы, коррумпированной власти», – сказал Анвельт. «У Ида-Вирумаа есть потенциал стать локомотивом развития Эстонии, но для этого нужна политическая воля. У меня она есть. Ее я и хочу предложить жителям северо-востока».

Рынок труда – самое слабое место региона. Безработица в Ида-Вирумаа в два раза превышает средний уровень по стране. «Необходимо привлекать больше мелких предпринимателей, а также приспособить местный рынок труда таким образом, чтобы работодатель и работник находили друг друга», – сказал Анвельт. «Для этого необходимы социальная безопасность, хорошие программы трудовой занятости, стабильное политическое управление, низкий уровень коррупции и общественный порядок. Кроме того, не обойтись без гражданской активности и сильных общин, которые будут спрашивать как с местной власти, так и с государственной».