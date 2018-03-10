В Эстонии обнаружили сотни пожароопасных домов

Спасатели обнаружили по всей Эстонии сотни опасных с точки зрения пожарной безопасности жилых помещений.
В жилых домах по всей Эстонии спасатели провели примерно 2 000 консультаций, чаще всего спасатели посещали дома в вечернее время. Было обнаружено 260 домов, в которых ситуация была чрезвычайно огнеопасной, передает Rus.ERR.
Были дома, в которых были установлены отопительные котлы или электросистемы, места контакта которых со стенами были уже горячими, шнуры-удлинители плавились, из обогревательных щитов выпали части или не было закрывающей духовку дверцы.
Местным властям сообщались данные о домах, где ситуация требовала срочного вмешательства, чтобы по возможности они были включены в проект Спасательного департамента "500 пожаробезопасных домов" (500 kodu tuleohutuks), финансируемый в размере 1,5 млн евро Министерством внутренних дел.