В Эстонии обнаружили сотни пожароопасных домов

В жилых домах по всей Эстонии спасатели провели примерно 2 000 консультаций, чаще всего спасатели посещали дома в вечернее время. Было обнаружено 260 домов, в которых ситуация была чрезвычайно огнеопасной, передает Rus.ERR.

Были дома, в которых были установлены отопительные котлы или электросистемы, места контакта которых со стенами были уже горячими, шнуры-удлинители плавились, из обогревательных щитов выпали части или не было закрывающей духовку дверцы.