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НАТО предоставила Украине статус соискателя

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Флаг НАТО. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Статус  "aspirations" означает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства. До сих пор в альянсе отказывались официально признать стремление Киева к приобретению членства, передает Deutsche Welle.

Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта". Об этом сообщила в субботу, 10 марта, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По ее словам, это важный шаг к обретению полноценного членства в НАТО.

"Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе", - написала политик.

Эта же информация представлена и на сайте НАТО. "В настоящий момент четыре государства-партнера выразили свое стремление к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

Поясняется, что статус  "aspirations" означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

До сих пор в альянсе отказывались  официально признать стремление Киева к приобретению членства. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству".

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