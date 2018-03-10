Фото: смотрите, как выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии

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Трехкомнатная квартира в Пирита, несомненно, является одним из самых великолепных примеров современного интерьера. Светлые и элегантно оформленные апартаменты имеют общую площадь 117 квадратных метров. Квартира находится в построенном в 2017 году доме с уровнем энергопотребления класса B.

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Уникальные стены и высокие потолки квартиры, находящейся на тихой тупиковой улочке на Тоомпеа, были построены в конце 17 века. В большой комнате и в столовой-кухне сохранены оригинальные потолки, отреставрированы потолочные балки. Вид из окон квартиры в 242 квадратных метра выходит на море, город и пруд Шнелли.

ФОТО: city24

Квартира напротив церкви Нигулиста, несомненно, привлекательная и представительная. Сохранившая исторический дух квартира с богатой внутренней отделкой и удобной открытой планировкой имеет два входа. Эта квартира подойдет для проживания, работы и размещения важных гостей.

ФОТО: KV.EE

Семикомнатная квартира находится вдали от городского шума, внутри тихого квартала в Кадриорге. Внутренняя отделка квартиры в 361 квадратных метров выделяется качественными и прочными материалами.

ФОТО: KV.EE