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  • Фото: смотрите, как выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии

Фото: смотрите, как выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии

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ФОТО: city24

Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Таллинне. Kodu сделал подборку из пять самых дорогих в нашей стране квартир, которые сейчас выставлены на продажу.

1. Светлая квартира на Пирита-теэ, 305 000 000 евро

ФОТО: city24

Трехкомнатная квартира в Пирита, несомненно, является одним из самых великолепных примеров современного интерьера. Светлые и элегантно оформленные апартаменты имеют общую площадь 117 квадратных метров. Квартира находится в построенном в 2017 году доме с уровнем энергопотребления класса B.

2. Историческая квартира на Тоомпеа, 2 500 000 евро

ФОТО: KV.EE

Уникальные стены и высокие потолки квартиры, находящейся на тихой тупиковой улочке на Тоомпеа, были построены в конце 17 века. В большой комнате и в столовой-кухне сохранены оригинальные потолки, отреставрированы потолочные балки. Вид из окон квартиры в 242 квадратных метра выходит на море, город и пруд Шнелли.

3. Аристократичная резиденция на улице Нигулисте, 1 200 000 евро

ФОТО: city24

Квартира напротив церкви Нигулиста, несомненно, привлекательная и представительная. Сохранившая исторический дух квартира с богатой внутренней отделкой и удобной открытой планировкой имеет два входа. Эта квартира подойдет для проживания, работы и размещения важных гостей.

4. Квартира в Кадриорге, 970 000 евро

ФОТО: KV.EE

Семикомнатная квартира находится вдали от городского шума, внутри тихого квартала в Кадриорге. Внутренняя отделка квартиры в 361 квадратных метров выделяется качественными и прочными материалами.

5. Возможность инвестиции в центре Таллинна, 960 000 евро

ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу квартира на бульваре Рявала сдана на четыре года одному надежному нанимателю. Квартира была спроектирована дизайнером, а с эксклюзивной мебелью придется по душе различным инвесторам.

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