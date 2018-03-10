Видео: чиновник КХЛ нокаутировал судью во время матча

Перед инцидентом Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой. Когда штрафное время закончилось, известный в прошлом хоккеист атаковал арбитра, а затем был удален с площадки, получив 50 минут дисциплинарного штрафа.

"Игрок не сдержался, - приводит слова судьи портал "Чемпионат". - В порыве страсти ударил меня клюшкой. Диагностировано сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю. Это произошло в ходе матча, он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок. Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и мне стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали".