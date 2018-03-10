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Видео: чиновник КХЛ нокаутировал судью во время матча

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ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко послал в нокаут главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов, который состоялся в Одинцово. Претензий по судейству у других игроков не было. После игры пострадавший Владислав Киселев оказался в больнице, передает Newsru.

Перед инцидентом Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой. Когда штрафное время закончилось, известный в прошлом хоккеист атаковал арбитра, а затем был удален с площадки, получив 50 минут дисциплинарного штрафа.

"Игрок не сдержался, - приводит слова судьи портал "Чемпионат". - В порыве страсти ударил меня клюшкой. Диагностировано сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю. Это произошло в ходе матча, он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок. Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и мне стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали".

"Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями, - оправдывался позднее Коваленко. - Произошел небольшой конфликт, который перерос… Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено".

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