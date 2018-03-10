Хакеры похитили в МИД Германии протокол по "Брекзит"

Хакеры, атаковавшие серверы правительства ФРГ, похитили протокол консультаций ЕС и Великобритании по поводу "Брекзит", а также документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью, сообщает немецкое издание Spiegel Online в субботу, 10 марта.

По информации издания, хакеры украли шесть документов. Уточняется, что первым похитили материал по "Брекзит", при этом атака на серверы с документами по Украине и Беларуси проходила уже под контролем правоохранителей, которые осознанно не блокировали доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений.

Правоохранители подозревают российские спецслужбы

В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, а обнаружен в конце 2017-го. Сообщается, что обнаружить проблему Германии помогла спецслужба партнерского государства.

Специалисты спецслужб возлагают вину за взлом на хакерскую группу Turla, известную также под именем Snake. Немецкие правоохранители считают, что она действует в контакте с российскими спецслужбами.

Новая хакерская атака