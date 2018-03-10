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  • В Риге прошла акция протеста Русского союза Латвии: пришли более тысячи человек

В Риге прошла акция протеста Русского союза Латвии: пришли более тысячи человек

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Флаг Латвии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В сегодняшней акции протеста Русского союза Латвии (РСЛ) против перехода на обучение только на латышском языке в средней школе участвовали более тысячи человек, передает Rus.tvnet.

Большинство протестующих составили люди работоспособного и пенсионного возраста, однако в мероприятии участвовали также дети и молодежь.

На плакатах участников переход к обучению на латышском языке был назван насильственной ассимиляцией. Ораторы критиковали не только реформу школы, но и правящие партии, правительство и коррупцию в Латвии.

В целом акция прошла спокойно, однако прозвучал и призыв к отставке министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

Мероприятие РСЛ началось у посольства Франции, далее участники шествия прошли к посольству Германии, а завершилось оно в сквере у представительства ЕС в Латвии.

Ранее представители РСЛ заявили, что акции протеста нужно продолжать, постепенно увеличивая число участников, меняя адресат и содержание призывов. «Неизменной остается цель - отвоевать будущее русских школ в системе образовательных учреждений Латвии», - заявили организаторы.

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