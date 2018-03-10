В Риге прошла акция протеста Русского союза Латвии: пришли более тысячи человек

Большинство протестующих составили люди работоспособного и пенсионного возраста, однако в мероприятии участвовали также дети и молодежь.

На плакатах участников переход к обучению на латышском языке был назван насильственной ассимиляцией. Ораторы критиковали не только реформу школы, но и правящие партии, правительство и коррупцию в Латвии.

В целом акция прошла спокойно, однако прозвучал и призыв к отставке министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

Мероприятие РСЛ началось у посольства Франции, далее участники шествия прошли к посольству Германии, а завершилось оно в сквере у представительства ЕС в Латвии.