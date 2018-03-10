WADA ищет нового поставщика контейнеров для допинг-проб

После вскрывшихся проблем с контейнерами компании Berlingo WADA ищет нового поставщика. В Berlingo прекращают производство пробирок, заявляя, что узаконенный допинг "несовместим" с ценностями компании, передает Deutsche Welle.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ищет нового производителя контейнеров для допинг-проб. Об сообщается в заявлении пресс-службы WADA. Ранее швейцарская компания Berlinger сообщила, что после "стратегического решения" прекращает производство пробирок для содержания проб. "Все более организованные формы допинг-мошенничества постоянно повышают и изменяют требования к пробиркам", - заявила руководитель компании Андреа Берлингер. Она добавила, что такое развитие событий не только противоречит сути спорта, но и "несовместимо с нашими ценностями и основными компетенциями".
Незадолго до начала зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане выяснилось, что контейнеры от компании Berlinger не полностью защищены от внешнего воздействия. Об этом, в частности, сообщила немецкая телекомпания ARD в документальном фильме. Как было обнаружено, пробирки, допущенные WADA к использованию, могли быть вскрыты, а затем заново запечатаны людьми, не имеющими на это разрешения. При этом на пробирках не оставалось следов вскрытия. Кёльнская контрольная лаборатория подтвердила наличие такой проблемы.
Контейнеры Berlinger считались ультрасовременными. Они были введены в обращение в сентябре 2017 года в свете допинг-скандала вокруг российских спортсменов, и должны были использоваться на Играх в Пхёнчхане. После того, как стало известно о проблемах с контейнерами, руководство WADA приняло решение вернуться к более старым моделям пробирок.