WADA ищет нового поставщика контейнеров для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ищет нового производителя контейнеров для допинг-проб. Об сообщается в заявлении пресс-службы WADA. Ранее швейцарская компания Berlinger сообщила, что после "стратегического решения" прекращает производство пробирок для содержания проб. "Все более организованные формы допинг-мошенничества постоянно повышают и изменяют требования к пробиркам", - заявила руководитель компании Андреа Берлингер. Она добавила, что такое развитие событий не только противоречит сути спорта, но и "несовместимо с нашими ценностями и основными компетенциями".

Незадолго до начала зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане выяснилось, что контейнеры от компании Berlinger не полностью защищены от внешнего воздействия. Об этом, в частности, сообщила немецкая телекомпания ARD в документальном фильме. Как было обнаружено, пробирки, допущенные WADA к использованию, могли быть вскрыты, а затем заново запечатаны людьми, не имеющими на это разрешения. При этом на пробирках не оставалось следов вскрытия. Кёльнская контрольная лаборатория подтвердила наличие такой проблемы.