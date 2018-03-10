Картина дня: прибытие в Таллинн потерпевшего бедствие судна, гастролирующий мошенник и признания Путина

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
По городам Эстонии гастролирует хитрый мошенник: сердобольные люди добровольно лишились сотни евро
Rus.Postimees уже писал, что в полицию в последнее время стали поступать сообщения о подозрительном человеке, который выманивает деньги у случайных прохожих. Теперь стала известна схема, благодаря которой мошеннику удается обмануть сердобольных людей. Читать далее...
Фото и видео: потерпевшее бедствие в Финском заливе судно отбуксировали в Таллинн
Потерпевший бедствие вблизи острова Гогланд в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong около 13.30 в субботу достиг причала Русско-Балтийского порта BLRT в Таллинне. Читать далее...
Фото и видео: в Ласнамяэ автомобиль снес фонарный столб
Сегодня около часа ночи на улице Пунане в Таллинне автомобиль Kia врезался в столб уличного освещения. Водитель скрылся с места ДТП. Читать далее...
Стала известна причина крушения российского самолета Ан-26
Самолет Ан-26, на борту которого были 39 человек, разбился 6 марта, не дотянув до аэродрома авиабазы Хмеймим полкилометра: у экипажа возникли проблемы с управлением при заходе на посадку. Читать далее...
Фото и видео: в Калифорнии неизвестный захватил заложников
В пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина взял людей в заложники. Читать далее...
Фото: смотрите, как выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии
Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Таллинне. Kodu сделал подборку из пять самых дорогих в нашей стране квартир, которые сейчас выставлены на продажу. Читать далее...
Как Путин просвещал американскую журналистку: Песков несет пургу, а фото на медведе - фальшивка
Президент РФ Владимир Путин во время большого интервью NBC выступил с позиций просветителя, уходя от предметного ответа на некоторые вопросы. Читать далее...
«Самый презираемый бизнесмен» в США получил семь лет тюрьмы
Суд в Бруклине в пятницу приговорил к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за финансовые махинации и обман инвесторов. 34-летний мужчина расплакался во время объявления приговора. Читать далее...
Видео: убийство журналиста спровоцировало крупнейшую за 30 лет демонстрацию в Словакии
Десятки тысяч словаков вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. Читать далее...
Найдена мертвой Гендиректор Службы государственных доходов Латвии
В возрасте 53 лет скоропостижно скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, сообщили источники в госуправлении. Цируле руководила СГД с ноября 2016 года. Читайте далее...
Камеры ресторана засняли рядом со Скрипалем таинственную блондинку
На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail. Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. Читайте далее...
Галерея: смотрите, как прошел парад снеговиков
Сегодня в волости Тюри, в Вяатса возле велодорожки в 4,5 км прошел парад снеговиков. За первые 1,5 часа мероприятия было слеплено 300 снеговиков, а всего за день - более 1400, и это при том, что участников было около 600. Изначально предполагалось, что участники попробуют побить мировой рекорд по лепке снеговиков, однако сделать это не удалось. Читайте далее...