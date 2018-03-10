Картина дня: прибытие в Таллинн потерпевшего бедствие судна, гастролирующий мошенник и признания Путина

По городам Эстонии гастролирует хитрый мошенник: сердобольные люди добровольно лишились сотни евро

Rus.Postimees уже писал, что в полицию в последнее время стали поступать сообщения о подозрительном человеке, который выманивает деньги у случайных прохожих. Теперь стала известна схема, благодаря которой мошеннику удается обмануть сердобольных людей. Читать далее...

Фото и видео: потерпевшее бедствие в Финском заливе судно отбуксировали в Таллинн

Потерпевший бедствие вблизи острова Гогланд в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong около 13.30 в субботу достиг причала Русско-Балтийского порта BLRT в Таллинне. Читать далее...

Фото и видео: в Ласнамяэ автомобиль снес фонарный столб

Сегодня около часа ночи на улице Пунане в Таллинне автомобиль Kia врезался в столб уличного освещения. Водитель скрылся с места ДТП. Читать далее...

Стала известна причина крушения российского самолета Ан-26

Самолет Ан-26, на борту которого были 39 человек, разбился 6 марта, не дотянув до аэродрома авиабазы Хмеймим полкилометра: у экипажа возникли проблемы с управлением при заходе на посадку. Читать далее...

Фото и видео: в Калифорнии неизвестный захватил заложников

В пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина взял людей в заложники. Читать далее...

Фото: смотрите, как выглядят пять самых дорогих квартир в Эстонии

Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Таллинне. Kodu сделал подборку из пять самых дорогих в нашей стране квартир, которые сейчас выставлены на продажу. Читать далее...

Как Путин просвещал американскую журналистку: Песков несет пургу, а фото на медведе - фальшивка

Президент РФ Владимир Путин во время большого интервью NBC выступил с позиций просветителя, уходя от предметного ответа на некоторые вопросы. Читать далее...

«Самый презираемый бизнесмен» в США получил семь лет тюрьмы

Суд в Бруклине в пятницу приговорил к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за финансовые махинации и обман инвесторов. 34-летний мужчина расплакался во время объявления приговора. Читать далее...

Видео: убийство журналиста спровоцировало крупнейшую за 30 лет демонстрацию в Словакии

Десятки тысяч словаков вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. Читать далее...

Найдена мертвой Гендиректор Службы государственных доходов Латвии

В возрасте 53 лет скоропостижно скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, сообщили источники в госуправлении. Цируле руководила СГД с ноября 2016 года. Читайте далее...

Камеры ресторана засняли рядом со Скрипалем таинственную блондинку

На кадрах камер наблюдения ресторана в Солсбери рядом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем есть женщина, таинственная блондинка, как называет ее The Daily Mail. Британская газета утверждает, что она сопровождала Скрипаля и его дочь Юлию в последние минуты перед тем, как они потеряли сознание у ресторана Zizzi. Ранее СМИ распространили фото мужчины и женщины, которых журналисты также связывали с отравлением. Читайте далее...

Галерея: смотрите, как прошел парад снеговиков