Избран руководитель отделения центристов в Харьюмаа

Витсут поблагодарил однопартийцев за доверие и сказал, что, хотя Харьюмаа является двигателем Эстонии и богатейшим регионом, но люди живут здесь очень по-разному.

"Я намерен работать над тем, чтобы все люди в Харьюском уезде жили лучше и достигли того уровня жизни, который есть в столице", - сказал он.