Избран руководитель отделения центристов в Харьюмаа

Новым руководителем Харьюского отделения Центристской партии избран член Рийгикогу Тоомас Витсут, цель которого — принести партии на предстоящих парламентских выборах больше мандатов, передает Rus.Err.
Витсут поблагодарил однопартийцев за доверие и сказал, что, хотя Харьюмаа является двигателем Эстонии и богатейшим регионом, но люди живут здесь очень по-разному.
"Я намерен работать над тем, чтобы все люди в Харьюском уезде жили лучше и достигли того уровня жизни, который есть в столице", - сказал он.
Было выбрано и новое руководство Харьюского отделения партии. В него вошли: Тынис Мёльдер, Владимир Архипов, Людмила Каска, Яанус Калев, Оливер Лийдеманн, Оксана Шеленёва, Велло Йыгесоо, Керсти Мянник, Олег Чубаров, Рейн Хейна, Хиллери Трейсальт и Илья Шор.