воскресенье, 11 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Избран руководитель отделения центристов в Харьюмаа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тоомас Витсут.

ФОТО: Toomas Tatar / Postimees / Scanpix

Новым руководителем Харьюского отделения Центристской партии избран член Рийгикогу Тоомас Витсут, цель которого — принести партии на предстоящих парламентских выборах больше мандатов, передает Rus.Err.

Витсут поблагодарил однопартийцев за доверие и сказал, что, хотя Харьюмаа является двигателем Эстонии и богатейшим регионом, но люди живут здесь очень по-разному.

"Я намерен работать над тем, чтобы все люди в Харьюском уезде жили лучше и достигли того уровня жизни, который есть в столице", - сказал он.

Было выбрано и новое руководство Харьюского отделения партии. В него вошли: Тынис Мёльдер, Владимир Архипов, Людмила Каска, Яанус Калев, Оливер Лийдеманн, Оксана Шеленёва, Велло Йыгесоо, Керсти Мянник, Олег Чубаров, Рейн Хейна, Хиллери Трейсальт и Илья Шор.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ