Камеры ресторана засняли рядом со Скрипалем таинственную блондинку

The Daily Mail утверждает, что кадры видеонаблюдения сняты в 4:08. Экстренные службы получили информацию о мужчине и женщине без сознания в 4:15. На съемке троица проходит мимо ресторана: первой идет Юлия Скрипаль, а затем - Сергей Скрипаль и неизвестная женщина, у которой на плече висит белая сумка. Запись для целей расследования изъял Скотланд-Ярд. Само помещение ресторана Zizzi было оцеплено полицией.

Газета также указывает на расхождения в ранее опубликованных записях, подозревая, что на некоторых могут быть не Скрипаль и его дочь, а потенциальные свидетели произошедшего.

В субботу центром расследования стало кладбище в Солсбери: накануне там обследовали могилу сына Скрипаля Александра, а в субботу и могилу его жены Людмилы. Полиция объявила о закрытии кладбища на Лондон-роуд на время расследования, хотя прямо о наличии там отравляющих веществ пока не говорят. Журналисты указывают, что эксперты на кладбище работали в костюмах химзащиты.

Глава МВД Эмбер Радд собрала на Даунинг-стрит экстренное совещание, вызвав туда следователей с отчетами по делу. Вечером в субботу от министра ожидают заявления о ходе расследования.

Сергей Скрипаль работал в ГРУ и МВД. Полковник запаса в 2004 году, он был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. Вместе со Скрипалем обменяли ученого Игоря Сутягина и осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.

Шпионка Анна Чампан, одна из тех, кого обменяли на Скрипаля, после долгого молчания прокомментировала новости о его отравлении. Пост опубликован в ее Instagram.