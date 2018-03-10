Галерея: смотрите, как прошел парад снеговиков

Сегодня в волости Тюри, в Вяатса возле велодорожки в 4,5 км прошел парад снеговиков. За первые 1,5 часа мероприятия было слеплено 300 снеговиков, а всего за день - более 1400, и это при том, что участников было около 600. Изначально предполагалось, что участники попробуют побить мировой рекорд по лепке снеговиков, однако сделать это не удалось.
Мировой рекорд по лепке снеговиков установили в 2018 году в Мичигане, где за один час были слеплены 2228 снеговиков. «Мы постараемся слепить минимум на одного снеговика больше, но не будем устанавливать временные рамки, торопиться не стоит, начать можно и позже», - сказал один из организаторов Лаури Ляэнеметс.
Во время большого снегопада в 1966 году в Эстонии был слеплен снеговик в высоту почти восемь метров. Он был запечатлен на фотографиях и считается самым большим снеговиком в истории Эстонии.
В 2016 году 300 человек в Вяэтса слепили 600 снеговиков, которые стали магнитом для туристов в течение следующих недель.