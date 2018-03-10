Галерея: смотрите, как прошел парад снеговиков

Сегодня в волости Тюри, в Вяатса возле велодорожки в 4,5 км прошел парад снеговиков. За первые 1,5 часа мероприятия было слеплено 300 снеговиков, а всего за день - более 1400, и это при том, что участников было около 600. Изначально предполагалось, что участники попробуют побить мировой рекорд по лепке снеговиков, однако сделать это не удалось.