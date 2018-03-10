Директор Кадриоргского музея о выставке Айвазовского: "Везувий" помог организовать такое масштабное событие

По словам фирмы Hasenkamp, был случай, когда из-за задержки на таможне пришлось на неделю отложить выставку. Поскольку с Финляндией обмен произведением искусств проходит более интенсивно, на границе проблем не возникает. С картинами также едет сотрудник музея.

- Центральным экспонатом выставки стало произведение Айвазовского «Вид на Везувий за день до извержения вулкана». Расскажите об истории этой картины. Как и когда она попала в Эстонию?

- Это сложная история и не все детали нам известны. В восьмидесятые годы прошлого века существовала группа людей, члены которой покупали старинные картины прикладного искусства и драгоценные металлы, а после нелегально вывозили и продавали их в Западной Европе. Они обменивали картины Айвазовского и яйца Фаберже на цепочки и электронные часы. Вот такой у них был бизнес. Но вскоре их разоблачили, и в числе конфискованного имущества оказалась и эта картина.

В Эстонском художественном музее работа Айвазовского появилась в 1988 году. Очевидно, картина хранилась ненадлежащим образом в одном из частных домов. Когда ее привезли в музей, вся краска осыпалась. Поэтому ее пришлось заклеить папиросной бумагой. Так как у музея отсутствовала возможность отреставрировать картину сразу, вскоре о ней забыли. Но когда мы ее вновь обнаружили, то отнеслись к картине скептически и были убеждены, что это подделка. Нам казалось, будь это действительно Айвазовский, то его отреставрировали бы сразу.

Директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре. ФОТО: Евгения Кулик

- Картина была передана в Эстонский художественный музей в 1988 году, но на реставрационный стол попала лишь в 2015-м. Почему пришлось ждать так долго?

- До строительства KUMU у нас не было такой мастерской, на столе которой могла бы поместиться такая большая картина. Когда KUMU построили, все время появлялись срочные дела: мы то готовили экспозицию, то занимались ее обновлением. Было понятно, что эта работа с большим повреждением и требует немало времени и сил. К счастью наш реставратор Алар Нурксе решил пойти на этот смелый шаг и отреставрировать картину. Последний год он занимался только ей.

Картина была восстановлена в мастерской KUMU. Не могли бы Вы рассказать о процессе реставрации?

Сначала холст выравнивали, потом распрямляли, потому что он был очень хрупок и мог сломаться. Нужно было достичь эластичности холста, а это очень долгий процесс. Картина прошла консервацию, была очищена и в конечном итоге отреставрирована.

- Эта работа Айвазовского несколько лет находилась в хранилище. Какими еще запасами располагает Эстонский художественный музей?