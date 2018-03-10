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Эйки Нестор участвует в мероприятиях в честь дня восстановления независимости Литвы

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Эйки Нестор.

ФОТО: Scanpix

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор по приглашению спикера Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса в субботу и воскресенье находится в Вильнюсе для участия в торжественном заседании парламента, посвященном дню восстановления независимости Литвы, и передать поздравления от Эстонии народу Литвы.

«Мы с Литвой хорошие партнеры, мы уже давно идем в ногу, с эпохи национального пробуждения и до совместной деятельности в ЕС, НАТО и других международных организациях», - передала пресс-служба Рийгикогу слова Нестора.

Литва отмечает день восстановления независимости 11 марта. По всей стране пройдет ряд концертов, выставок и прочих мероприятий. В торжествах участвуют спикеры парламентов многих стран, их представители и другие высокопоставленные гости.

В Вильнюс обещали приехать спикер парламента Латвии Инара Мурниеце, спикер Польского сейма Марек Кучинский, вице-спикер парламента Исландии Гудьон С. Брьянссон и председатель комитета по иностранным делам и торговле парламента Ирландии Брендан Смит.

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