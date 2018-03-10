Эйки Нестор участвует в мероприятиях в честь дня восстановления независимости Литвы

«Мы с Литвой хорошие партнеры, мы уже давно идем в ногу, с эпохи национального пробуждения и до совместной деятельности в ЕС, НАТО и других международных организациях», - передала пресс-служба Рийгикогу слова Нестора.

Литва отмечает день восстановления независимости 11 марта. По всей стране пройдет ряд концертов, выставок и прочих мероприятий. В торжествах участвуют спикеры парламентов многих стран, их представители и другие высокопоставленные гости.