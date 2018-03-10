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Глава сил обороны Финляндии: военная угроза со стороны России не ощущается

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Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

У Финляндии нет оснований считать Россию угрозой, несмотря на усилившуюся активность российских ВВС в регионе Балтийского моря. Об этом 10 марта заявил Lännen media командующий Оборонительными силами Суоми Ярмо Линдберг, передает fontanka.ru.

По словам высокопоставленного генерала, с 2012 года число полетов российских военных над Балтикой увеличилось в три раза, а прошлый год стал рекордным по этому показателю. Кроме того, Линдберг отметил, что иногда самолеты ВВС России летают без заранее установленного маршрута и без включенных транспондеров, которые позволяют идентифицировать воздушное судно.

Напомним, что правила использования транспондеров для авиации в регионе Балтийского моря обсуждались на встрече президента Финляндии Саули Ниинисте и его российского коллеги Владимира Путина. Штаб военно-воздушных сил Финляндии ранее констатировал, что договоренности между лидерами двух стран дали свои результаты: в 2017 году всего в 25% случаев самолеты летали в небе над Балтикой с выключенными транспондерами, хотя в 2015-м не было предоставлено информации о 56% полетов в регионе.   

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