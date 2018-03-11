Видео: в России показали запуск рассекреченной Путиным гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно", - заявили в ведомстве.

В заявлении также указывается, что в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса, предназначенного для уничтожения наземных и морских целей.

По данным военных, с начала 2018 года по плану боевой подготовки экипажи авиационного комплекса выполнили уже более 250 полетов днем и ночью в различных метеоусловиях.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", - цитирует агентство главкома ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина.

В ведомстве заявили, что благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

О существовании этой ракеты Путин объявил в ходе своего послания Федеральному собранию. Глава государства сообщил, что испытания "Кинжала" уже завершены и он еще 1 декабря был поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО).

"Важнейшим этапом в разработке современных систем вооружения стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы наверняка поняли, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены", - сказал президент.

Глава государства уточнил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Путин отметил, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность более двух тысяч километров ядерные и обычные боевые заряды.