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В центре Таллинна машина сбила пешехода

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ФОТО: www.7aktuell.de/Fabian Geier/imago/7aktuell

В субботу вечером в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси автомобиль Kia сбил переходившего дорогу пешехода.

Инцидент произошел в 20.04. По предварительным данным, Kia Sportage, за рулем которой находилась 30-летняя женщина, сбила пешехода, переходившего дорогу за пределами пешеходного перехода.

По словам очевидцев, у пешехода были признаки алкогольного опьянения. 43-летнего пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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