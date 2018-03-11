В центре Таллинна машина сбила пешехода
11 марта 2018 г., 9:18
В субботу вечером в Таллинне на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси автомобиль Kia сбил переходившего дорогу пешехода.
Инцидент произошел в 20.04. По предварительным данным, Kia Sportage, за рулем которой находилась 30-летняя женщина, сбила пешехода, переходившего дорогу за пределами пешеходного перехода.
По словам очевидцев, у пешехода были признаки алкогольного опьянения. 43-летнего пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.