СМИ: у дочери Путина есть секретный банковский счет в одной из Балтийских стран

В книге американских журналистов-расследователей Майкла Исикофа и Дэвида Корна «Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump», в опубликованных фрагментах рассказывается о планах администрации бывшего президента США Барака Обамы ответить на вмешательство России в процесс президентских выборов в Соединенных Штатах.