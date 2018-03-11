В понедельник движение на улице Гонсиори изменится, автобусы направят в объезд

Ранее TREV-2 Grupp AS планировала при благоприятной погоде приступить к строительным работам 5 марта, но из-за холодов начало работ пришлось отложить на неделю.

Улица Гонсиори будет реконструирована от перекрестка с улицой Манеэжи до Лаагна-теэ, протяженность участка составит примерно 1,5 км. Также будет реконструирован отрезок протяженностью 0,3 км на Лаагна-теэ, 0,21 км ул. Тюрнпу, будет построена велосипедная дорожка длиной 0,9 км по краю улицы Кундери. Всего будет реконструировано около 2,01 км проезжей части, а также созданы и отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью около 4,86 км. В ходе ремонтных работ будут реконструированы 11 перекрестков со светофорами, а рядом с магазином «Torupilli Selver» построят парковку «Pargi ja Reisi» («припаркуйся и поезжай»).

В результате реконструкции улицы Гонсиори на ней будет трехполосное движение: в обоих направлениях будет двигаться общественный транспорт, средняя полоса – с реверсивным движением, на которой в утренние часы движение будет направлено в сторону центра города, а в вечерние – в обратном.

В этот период автобусы линий 3, 20, 20A, 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 и 68 пойдут по объездным маршрутам по улице Лайкмаа и бульвару Рявала. Ликвидируется остановка Maneeži автобусов линий 60 и 63 на улице Реймани. Ближайшей будет остановка Hobujaama на Нарвском шоссе рядом с трамвайной остановкой.