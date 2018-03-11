В Китае сняли ограничения на срок полномочий главы государства

Депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей приняли измененный проект конституции страны. Среди прочих изменений из конституции убрано положение, в соответствии с которым председатель КНР и его заместитель имели право занимать свои посты только два пятилетних срока, сообщает Interfax.ru.
Предложение об изменении внесено ЦК Коммунистической партии Китая.
Изменения были приняты подавляющим большинством голосов при двух проголосовавших против и трех воздержавшихся.
Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции перед открытием сессии пояснил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" в обстановке в стране, "особенно после 18-го съезда партии.
Он, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что в уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК на своих постах. Снятие этих ограничений для руководителей государства в конституции приводит устав партии и основной закон государства в соответствие.
По мнению иностранных наблюдателей, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.
Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.
На состоявшемся в ноябре прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.
Как напоминает South China Morning Post, правило двух сроков избрания на пост председателя КНР было введено реформатором и политиком Дэном Сяопином в 1982 году с целью не допустить повторения ситуации с правлением Мао Цзэдуна, который находился у власти несколько десятилетий вплоть до своей смерти.