В Китае сняли ограничения на срок полномочий главы государства

Предложение об изменении внесено ЦК Коммунистической партии Китая.

Изменения были приняты подавляющим большинством голосов при двух проголосовавших против и трех воздержавшихся.

Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй на пресс-конференции перед открытием сессии пояснил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" в обстановке в стране, "особенно после 18-го съезда партии.

Он, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что в уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК на своих постах. Снятие этих ограничений для руководителей государства в конституции приводит устав партии и основной закон государства в соответствие.

По мнению иностранных наблюдателей, отмена ограничений на занятие высших государственных постов позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР и, соответственно, председателем Центрального военного совета КНР. Как ожидается, он будет переизбран на этих должностях на нынешней сессии ВСНП.

На состоявшемся в ноябре прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК компартии.