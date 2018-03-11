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Активность российских военных самолетов на Балтике достигла нового рекорда

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Российские истребители. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vitaliy Timkiv/Sputnik

Российские военные самолеты совершили в прошлом году рекордное число полетов в зоне Балтийского моря. Об этом в интервью Lännen media сообщил командующий Оборонительными силами, генерал Ярмо Линдберг.

По словам генерала, с 2012 года число полетов увеличилась примерно в три раза, передает YLE

Российские самолеты по-прежнему время от времени летают без заранее определенного маршрута, без связи с диспетчерской службой или без включенных транспондеров. 

В некоторых случаях самолеты игнорируют сразу все три требования безопасности полетов. 

При этом Линдберг отметил, что в Финляндии в настоящее время не ощущают непосредственной военной угрозы, и Россия не совершала никаких военных действий, которые можно было бы воспринимать как угрозу Финляндии.

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