Активность российских военных самолетов на Балтике достигла нового рекорда

По словам генерала, с 2012 года число полетов увеличилась примерно в три раза, передает YLE.

Российские самолеты по-прежнему время от времени летают без заранее определенного маршрута, без связи с диспетчерской службой или без включенных транспондеров.

В некоторых случаях самолеты игнорируют сразу все три требования безопасности полетов.