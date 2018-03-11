Активность российских военных самолетов на Балтике достигла нового рекорда
11 марта 2018 г., 11:35
Российские военные самолеты совершили в прошлом году рекордное число полетов в зоне Балтийского моря. Об этом в интервью Lännen media сообщил командующий Оборонительными силами, генерал Ярмо Линдберг.
По словам генерала, с 2012 года число полетов увеличилась примерно в три раза, передает YLE.
Российские самолеты по-прежнему время от времени летают без заранее определенного маршрута, без связи с диспетчерской службой или без включенных транспондеров.
В некоторых случаях самолеты игнорируют сразу все три требования безопасности полетов.
При этом Линдберг отметил, что в Финляндии в настоящее время не ощущают непосредственной военной угрозы, и Россия не совершала никаких военных действий, которые можно было бы воспринимать как угрозу Финляндии.