Эстония открыла почетное консульство в Индии в Ченнаи

Министр предпринимательства Урве Пало в субботу открыла почетное консульство Эстонии в столице индийского штата Тамил-Наду Ченнаи. Почетным консулом Эстонии является основатель и руководитель производящей медицинское оборудование корпорации Trivitron др. Велу, сообщает Rus.err.ee.
Как отметила Урве Пало, открытие консульства в Ченнаи – это важный шаг к развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Ченнаи является одним из крупнейших центров предпринимательства и промышленности в Индии, передает ERR Uudised.
По словам посла Эстонии в Индии Рихо Круува, открытие нового почетного консульства расширит предоставление консульских услуг проживающим в Индии и путешествующим в округе Ченнаи гражданам Эстонии.
Крув пояснил, что основные задачи почетного консула – предоставление консульской помощи гражданам Эстонии и посредничество в экономических и культурных контактах.
У Эстонии в Индии четыре почетных консульства.