Эстония открыла почетное консульство в Индии в Ченнаи

Как отметила Урве Пало, открытие консульства в Ченнаи – это важный шаг к развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Ченнаи является одним из крупнейших центров предпринимательства и промышленности в Индии, передает ERR Uudised.

По словам посла Эстонии в Индии Рихо Круува, открытие нового почетного консульства расширит предоставление консульских услуг проживающим в Индии и путешествующим в округе Ченнаи гражданам Эстонии.

Крув пояснил, что основные задачи почетного консула – предоставление консульской помощи гражданам Эстонии и посредничество в экономических и культурных контактах.