Трамп огласил девиз своей новой президентской кампании

При этом, говоря о своем участии в следующей предвыборной гонке, он употребил глагол "предположить". "Я почти не сомневаюсь в этом, но никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов. Я не люблю заходить слишком далеко раньше времени, но давайте предположим, что все будет идти так, как идет", - пояснил Трамп.