Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотника

По данным Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системам ПВО базы удалось перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима и сбросить бомбу, отмечает издание.

Пока непонятно, какая именно группировка боевиков стояла за этим нападением.

6 января стало известно, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". 10 ударных дронов приближались к российской авиабазе "Хмеймим", еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.