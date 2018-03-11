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Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотника

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Беспилотник. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Asatur Yesayants/Sputnik

Боевики предприняли атаку против российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия при помощи, как минимум, одного беспилотника, сообщает Interfax.ru со ссылкой на межарабское издание Al-Masdar.

По данным Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системам ПВО базы удалось перехватить беспилотник до того, как он смог достичь территории Хмеймима и сбросить бомбу, отмечает издание.

Пока непонятно, какая именно группировка боевиков стояла за этим нападением.

6 января стало известно, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии "Хмеймим" и "Тартус". 10 ударных дронов приближались к российской авиабазе "Хмеймим", еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей. Пострадавших и материального ущерба на российских военных объектах не было. 

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