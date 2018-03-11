Ужасный случай: в Подмосковье бродячие собаки загрызли мужчину и искалечили женщину

"По данным следствия, 11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак", - сказала она.

По ее словам, также в местную больницу с аналогичными ранами поступила девушка. "Вероятнее всего на местных жителей напала стая бродячих собак", - отметила Врадий.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 24-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.